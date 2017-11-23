Собянин объяснил нежелание становиться премьером

Мэр Москвы Сергей Собянин не намерен претендовать на пост председателя правительства. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 23 ноября.

«У меня ощущение, что специально кто-то кочегарит для интриги или чтобы развлечься. Я всем говорю: коллеги, мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьезная работа, на которой можно реализовать интересные проекты. Я работал в АП, я работал в аппарате правительства. Я знаю, что это такое. Я считаю, что это очень тяжелая неблагодарная работа. Поэтому, если можно, это не для меня», — сказал он.

Собянин добавил, что не мыслит карьеристскими категориями относительно повышения или понижения. Нынешняя должность позволяет ему видеть конечный результат проделанной работы, подчеркнул он.

25 октября Сергей Собянин опроверг сообщение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о возможном переносе выборов столичного градоначальника на март 2018 года.

Днем ранее Собянин заявил, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах мэра Москвы, которые должны состояться в сентябре следующего года.

Собянин назначен мэром Москвы в 2010 году, три года спустя его переизбрали на этот пост. До этого политик занимал должности вице-премьера и руководителя аппарата российского правительства, главы администрации президента, а также губернатора Тюменской области.



