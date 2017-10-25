Твит Собянина превратился в мем на все случаи жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в Telegram о возможном переносе выборов столичного градоначальника на март 2018 года. Он ответил Венедиктову сразу несколькими твитами, один из которых пользователи соцсетей посчитали идеальным ответом на все случаи жизни и превратили в мем.

«А. Венедиктов опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк», — написал Собянин.

«Никогда и ни с кем не обсуждал этот вопрос и саму идею считаю никчемной», — добавил он.

Фраза Собянина стала крылатой в сети.

Изображение: Telegram-канал Mash

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 25 октября 2017, 07:47

24 октября Собянин заявил, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах мэра Москвы, которые должны состояться в сентябре 2018 года.