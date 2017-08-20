Россия
 

Собянин отказался дебатировать по поводу переноса столицы из Москвы

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Сергей Собянин
Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин считает пустой тратой времени вести дебаты относительное переноса российской столицы из Москвы. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Со всем уважением к Юрию Васильевичу (Крупнову― прим. «Ленты.ру»), дебатировать по поводу фейковых идей — попусту терять время. С таким же успехом можно дебатировать по вопросу "есть ли жизнь на Марсе"», — написал градоначальник.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил московскому градоначальнику провести дискуссию на тему переноса столицы. «Уверен, Сергей Семенович согласится, и на днях состоятся дебаты!» — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в ответ на высказывание Собянина о том, что перенос столицы является «гениальной» идеей.

19 августа стало известно о том, что Крупнов направил президенту России Владимиру Путину «Доктрину размосквичивания», которая содержала предложение перенести столицу страны за Урал. По словам чиновника, Россия «гиперцентрализирована»: московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения», а национальное развитие акцентировано лишь на 15-25 российских мегаполисах, в которых проживает свыше 50 процентов россиян. Для более эффективного развития страны он советует отойти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию всей страны, особенно Дальнего Востока и Сибири.

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