В Совфеде и Госдуме ответили на предложение перенести столицу за Урал

В Госдуме и Совете Федерации раскритиковали идею переноса столицы за Урал. В разговоре с RT чиновники назвали предложение надуманным и бесперспективным.

По мнению первого заместителя представителя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирины Гусевой, перенос не имеет смысла. Депутат считает, что важнее в этой ситуации пересмотреть «межбюджетные отношения» и развивать преимущества каждого региона. Для этого главы регионов должны «встать над картой и посмотреть», каковы особенности и плюсы вверенных им территорий. Только в этом случае можно добиться прекращения миграции в столицу, полагает Гусева.

С ней согласен коллега из Софведа Степан Киричук, первый зампредседателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Это искусственное предложение, которое не имеет за собой никаких обоснований, перспектив, ничего...Не перенос столицы, а именно развитие региональной экономики, создание условий для прекрасной работы, создание рабочих мест — это главное, а не надуманные мероприятия, связанные с подобными вещами», — убежден он.

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В то же время первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в разговоре с РИА Новости отметил, что с теоретической точки зрения инициатива интересна и достойна предметного рассмотрения. Перенос центра может поспособствовать обеспечению целостности страны, прогнозирует парламентарий.

«Но с практической точки зрения, сейчас переносить столицу практически невозможно из-за того, что нужны определенные затраты… В перспективе надо об этом подумать, но для этого надо сначала обстоятельно, четко встать на путь экономического развития, за счет высоких темпов экономического роста», — подытожил Емельянов.

Перенести столицу за Урал предложил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Юрий Крупнов. Предложение содержалось в «Доктрине размосквичивания», которую демограф отправил президенту России Владимиру Путину. В концепции утверждается, что сосредоточение экономики и человеческого капитала в Москве не способствует развитию страны.

Гораздо эффективнее, на его взгляд, отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Это позволит «русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста», заключает Крупнов.