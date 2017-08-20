В «Единой России» предложили город для новой столицы

«Наиболее адекватным» вариантом для новой столицы может стать Екатеринбург. Об этом в воскресенье, 20 августа, в своем Facebook написал член Высшего совета партии «Единая Россия», директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации. Даже этих двух аргументов достаточно для начала серьезной дискуссии о переносе столицы России на Урал, в Поволжье или в Западную Сибирь», — считает политолог.

По его мнению, Екатеринбург стал бы «наиболее адекватным решением». При этом Орлов отметил, что часть столичных функций можно передать другим городам.

19 августа стало известно о том, что председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину «Доктрину размосквичивания», которая содержала предложение перенести столицу страны за Урал.

По словам чиновника, Россия «гиперцентрализирована»: московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения», а национальное развитие акцентировано лишь на 15-25 российских мегаполисах, в которых проживает свыше 50 процентов россиян. Для более эффективного развития страны он советует отойти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию всей страны, особенно Дальнего Востока и Сибири.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею «гениальной», отметив, что существуют более дешевые способы отправить чиновников в Сибирь. В ответ на это автор проекта предложил градоначальнику устроить дебаты и обсудить вопрос.

20 августа сообщалось, что проект передан в Минэкономразвития.

