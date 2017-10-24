Собянин рассказал о готовности вновь баллотироваться в мэры Москвы в 2018 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказал, что не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост руководителя столицы в 2018 году.

«С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании. Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», — сказал градоначальник.

Он отметил, что следует продолжить развитие системы здравоохранения Москвы, заниматься транспортным строительством и прокладкой новых линий метрополитена. «Стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходами, и будем как некоторые — не хочу показывать пальцем — кричать, что у нас денег нет, Минфин такой-сякой денег не дает. Все остановится. И мне будет очень неприятно и больно, если это произойдет. Желание завершить то, что начато, у меня есть», — сказал Собянин.

Собянин был назначен мэром Москвы в 2010 году, в 2013-м он переизбран на этот пост. До этого политик занимал должности вице-премьера и руководителя аппарата российского правительства, главы администрации президента, а также губернатора Тюменской области.

Выборы мэра Москвы должны состояться в сентябре 2018 года.