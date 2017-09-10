Собянин проголосовал в Пресненском районе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в Единый день голосования проголосовал на выборах депутатов муниципальных образований столицы, сообщает ТАСС.

Он побывал на избирательном участке номер 90 — по месту регистрации в Пресненском районе столицы

«Сегодня выборы местного самоуправления Москвы — выборы в районные советы. Это очень важный орган, который контролирует работу управляющих компаний, районных управ, поликлиник, школ и активно участвует в благоустройстве своих районов», — заявил Собянин на участке.

По его словам, от того, как будут сформированы органы местного самоуправления, во многом зависит качество жизни горожан.

10 сентября в 125 районах столицы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По данным на 10:00 явка составила 1,11 процента. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.

Накануне Собянин уволил главу района Ново-Переделкино Юрия Носенко и его зама. 8 сентября на YouTube появилось видео, на котором замглавы управы Светлана Антонова встречается с представителями участковых избирательных комиссий и передает им конверты, в которых, по ее словам, находится «вознаграждение». В ходе встреч обсуждаются подтасовки на предстоящих выборах.

10 сентября глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов счел монтажом ролик о подтасовках на выборах в Ново-Переделкино.