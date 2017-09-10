ЦИК рассказал о референдуме по работе кинотеатра

Более 240 местных референдумов проходят в России в единый день голосования, 10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Памфилова подчеркнула, что референдумы проходят в шести регионах — Карелии, Чувашии, Алтайском и Пермском краях, Кировской и Самарской областях и на них «рассматриваются различные вопросы местного значения».

В Олонецком районе Карелии население решает, нужно ли возобновить работу местного кинотеатра. Жители Беломорского района Карелии скажут да или нет строительству нефтеперерабатывающего завода, жители Кемского района решат судьбу морского порта, в Питкярантском районе определятся с объединением двух школ. В Комсомольском районе Чувашии пройдет референдум по вопросу преобразования деревни Урмаево в одноименное село. А в Кировской области на местный референдум вынесен вопрос об изменении границ муниципальных образований в двух районах

«Свыше 90 процентов рассматриваемых на референдумах вопросов касаются введения самообложения граждан либо введения платежей в сумме от 100 рублей до 1000 рублей и использования этих средств на различные местные нужды, например обустройство мест массового отдыха населения, проведение национальных праздников и спортивных мероприятий, устройство дорожно-тропиночной сети, устройство детских и спортивных площадок», — рассказала Памфилова.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов пройдут, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В столице проходят выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукино, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. По итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Мосгоризбиркома, на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

