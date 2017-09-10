Герцог Д'Артаньян вошел в число наблюдателей на выборах ярославского губернатора

Герцог Амери Д'Артаньян из Франции вошел в международную делегацию экспертов, наблюдающую за ходом голосования на губернаторских выборах в Ярославской области. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Мой род из Гаскони. Мои предки связаны и с Монтескье (Шарль де Монтескье, французский писатель и философ — прим. «Ленты.ру»), а в годы наполеоновских войн они сражались на стороне Франции. Один из них выжил в плену благодаря русским женщинам. Есть у меня и мушкетерская шпага, которую я передам в Москву для выставки, посвященной стрельцам», — рассказал Д'Артаньян.

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Говоря об организации выборов, он отметил, что его «порадовало (...) электронное оснащение участков». «Мы убедились, что КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней — прим. «Ленты.ру») не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании», — отметил наблюдатель.

Хорошую оснащенность избирательных участков в России отметил и представитель Ассоциации «Национальный общественный мониторинг» из Ирландии Том Китт.

«Нам предстоит посмотреть, как ваша система работает на практике. В Ирландии такой нет, у нас традиционная система, несколько лет назад мы пробовали внедрить современные технологии, но это не прижилось. Я много лет работал в разных странах и видел различные модели. Главное, чтобы граждане доверяли», — заключил он.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов пройдут, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.