На избирательном участке в Бурятии попытались украсть кабель связи

На одном из избирательных участков в Кабанском районе Бурятии была зарегистрирована попытка кражи оптоволоконного кабеля. Об этом РИА Новости сообщил председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

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«В 07:45 (02:45 мск) в Троицком была попытка украсть оптоволокно, мы сообщили в "Ростелеком", в 08:30 связь была уже восстановлена», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на открытие и работу избирательного участка это происшествие не повлияло.

Явка на 10 утра (05:00 мск) составила почти 7 процентов, что на 1 процентный пункт меньше показателей прошлогодних выборов. По словам Ивайловского, показатель составил 6,98 процентов, или 49 414 избирателей, тогда как в 2016 году на выборах в Госдуму явка была 8 процентов.

По уточненным данным избиркома, в регионе зарегистрированы 705 763 избирателя, голосование проходит на 839 избирательных участках.

В воскресенье, 10 сентября, проходят выборы главы Бурятии, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне.

В единый день голосования 10 сентября открылись избирательные участки в ряде регионов России. Всего пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов. Гражданам предстоит избрать губернаторов, депутатов заксобраний, руководителей и депутатов муниципальных органов власти.