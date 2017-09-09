Наблюдатели составят карту нарушений на выборах 10 сентября

Нарушения, выявленные наблюдателями «Национального общественного мониторинга» в ходе выборов 10 сентября, будут отображаться на карте в режиме реального времени. Об этом сообщили представители организации на пресс-конференции в субботу, 9 сентября, сообщает ТАСС.

«Эти сообщения о нарушениях мы будем проверять с помощью наших наблюдателей и с помощью мобильных групп», — рассказала руководитель проекта «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Координатор по взаимодействию с партнерами «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев в свою очередь сообщил, что ситуационный центр будет развернут на площадке DI Telegraph. Там специалисты будут вносить на карту нарушений и те, которые были установлены не входящими в состав ассоциации организациями, в частности «Голосом» и «Сонаром».

Наблюдатели ассоциации, по данным Коломойцева, будут следить за ходом выборов на 20 тысячах избирательных участках, еще тысяча человек — за видеотраснляцией.

Следить за днем голосования также будут 27 зарубежных электоральных экспертов из 12 стран. В частности, в Московской области за ходом выборов будет наблюдать уроженец Москвы, депутат шведского парламента Павел Гамов.

В единый день голосования, 10 сентября, в России пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Глав регионов выберут в 16 субъектах Федерации, еще в шести — депутатов областных законодательных собраний.