Ассоциация наблюдателей проследит за выборами в 20 регионах

Ассоциация «Национальный общественный мониторинг» направит наблюдателей на 15 тысяч избирательных участков в единый день голосования, сообщил координатор по взаимодействию с партнерами организации Роман Коломойцев. Об этом сообщает ТАСС в среду, 6 сентября.

«Где-то может быть по два и по три наблюдателя», — сказал он на пресс-конференции, уточнив, что речь идет о 20 регионах.

Коломойцев также сообщил, что на выборы в Россию приедет 27 электоральных экспертов из-за рубежа.

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Впервые в единый день голосования будет использовано мобильное приложение, которое позволит наблюдателям оперативно сообщать о выявленных нарушениях, приводит слова представителя ассоциации «Парламентская газета».

«У нас есть Telegram-бот, который сообщал о нарушениях на местах. В этом году мы тоже будем его использовать», — отметила в свою очередь руководитель проекта «Россия выбирает» (объединение входит в состав «Национального общественного мониторинга» — прим. «Ленты.ру») Елена Бабченкова.

Единый день голосования в этом году выпал на 10 сентября. В воскресенье пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня, в частности, в 16 регионах изберут губернаторов.