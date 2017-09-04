ВЦИОМ оценил уровень поддержки восьми врио губернаторов перед выборами

Временно исполняющие обязанности губернаторов уверенно лидируют среди кандидатов на высшие руководящие посты в регионах. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в восьми субъектах РФ, опубликованные в понедельник, 4 сентября.
Социологи провели опросы 10-20 августа в Калининградской, Кировской, Томской и Ярославской областях, Севастополе, а также республиках Марий Эл, Мордовии и Удмуртии. В каждом из этих субъектов выборы на высший руководящий пост пройдут в единый день голосования, 10 сентября. В семи регионах число респондентов составило 1,6 тысячи человек, в Севастополе — 1,2 тысячи.
По оценкам ВЦИОМ, если бы голосование было назначено на ближайшее воскресенье, врио губернатора Кировской области Игоря Васильева поддержали бы 58,3 процента избирателей, его ближайшего соперника Сергея Мамаева — 20,3 процента.
За руководителя Калининградской области Антона Алиханова готовы проголосовать 66 процентов всех респондентов и еще 77 процентов тех, кто заявил о намерении пойти на избирательные участки. Социологи оценили его расчетный результат в 76,7 процента голосов.
Поддержать врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова готовы 53 процента от общего количества опрошенных и еще 61 процент респондентов, заявивших о готовности пойти на выборы. «Расчетный показатель Овсянникова — 69,5 процента, его ближайшего преследователя — Ильи Журавлева — 14,3 процента», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
10 сентября пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Губернаторов выберут жители 16 субъектов Федерации.