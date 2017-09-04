Пранкеры Лексус и Вован поучаствуют в онлайн-марафоне «Ночь выборов»

Более двух сотен политиков, политологов, социологов и журналистов примут участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2017» и проследят за ходом единого дня голосования в режиме реального времени. Трансляция пресс-конференции, посвященной акции, велась в Facebook.

Мероприятие, которое состоится 10 сентября в московском коворкинге DI Telegraph, позволит наблюдать за происходящим на избирательных участках по всей России.

Автор идеи проведения марафона Дмитрий Гусев считает, что мероприятие сделает выборы прозрачнее. «Благодаря открытому формату планируется возродить интерес к выборам у тех, кто не верит информации из телевизора или родился уже в новой информационной эпохе», — сказал он на на пресс-конференции. Он также добавил, что в коворкинг согласились прийти пранкеры Лексус и Вован.

Онлайн-марафон продлится до двух часов ночи по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки, уточнил президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов.

В единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Голосование не будет проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.