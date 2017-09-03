Эксперты предрекли победу Овсянникова на выборах главы Севастополя

За действующего врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, по итогам августа, собираются проголосовать 63 процента горожан. Об этом сообщается на сайте экспертного центра «Давыдов.Индекс».

По прогнозу политолога Андрея Васильева, нынешней глава Севастополя победит в первом же туре, получив от 55 до 65 процентов голосов.

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В свою очередь председатель общественной организации «Гражданская позиция Севастополя» Николай Рыбаков спрогнозировал, что явка избирателей составит около 50 процентов.

Еще один эксперт центра — депутат Севастопольского городского Совета и замруководителя депутатской фракции Коммунисты Севастополя Сергей Богатыренко — уверен, что избирательная компания в городе идет активно. «Особо я хочу выделить кампанию Романа Кияшко. Он проводит очень много встреч с избирателями, участвует в дебатах. У него ярко представлена наружная реклама», — отмечает он.

Кияшко — ближайший конкурент Овсянникова. По итогам августа, за него планируют проголосовать 15 процентов севастопольцев.

10 сентября, в единый день голосования, по всей стране, кроме Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга пройдут выборы и референдумы регионального и муниципального уровней. Визуальная и текстовая информация о ходе волеизъявления будет представлена на интернет-портале. В 16 субъектах России пройдут губернаторские выборы, на которые в ЦИК зарегистрировались, в общей сложности, 75 кандидатов.