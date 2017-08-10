В Севастополе кандидатов в депутаты заподозрили в наличии гражданства Украины

В Севастополе четыре депутата от КПРФ могут быть сняты с довыборов в совет Ленинского муниципального округа, если подтвердится информация о наличии у них украинского гражданства. Такую информацию распространила территориальная избирательная комиссия Ленинского района, передает «ФедералПресс».

Как отмечает ресурс, в избирком поступила информация из органов внутренних дел о том, что четыре кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации — Иван Калюжный, Сергей Щетинин, Александр Царенко и Елена Божедомова, выдвинутые на дополнительные выборы депутатов в совет округа, — не отказались в установленном законом порядке от гражданства Украины.

Материалы по теме Кандидат без «Родины» Для чего бывший украинский парламентарий стремится в губернаторы Севастополя

«Данное обстоятельство, в случае его подтверждения, является основанием для отмены регистрации указанных кандидатов в судебном порядке», — отметили в избирательной комиссии.

В июле сообщалось, что предвыборную гонку за пост губернатора Севастополя покидают кандидаты Виктор Резанов («Народ против коррупции») и бывший депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко (партия «Великое Отечество»). Они не смогли преодолеть муниципальный фильтр.

Дополнительные выборы в Ленинском муниципальном округе Севастополя должны состояться 10 августа, сообщается на сайте городской избирательной комиссии. В этот же день пройдут выборы губернатора.