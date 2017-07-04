Кандидат без «Родины»

До выборов губернатора Севастополя больше двух месяцев, а страсти уже кипят. В центре парадоксальной ситуации оказался известный общественник, бывший депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко. Сначала он вроде бы согласовал выдвижение своей кандидатуры с партией «Родина», однако в самой партии эти данные опровергли. «Лента.ру» разбиралась, для чего бывший украинский политик снова идет во власть.

Без «Родины»

Выборы губернатора Севастополя состоятся 10 сентября. Региональный избирком заканчивает прием заявок 16 июля, сейчас документы подали шесть кандидатов, а могло быть семь. В центре скандальной истории оказался бывший депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Вадим Колесниченко. В конце июня его выдвинули в градоначальники большинством голосов на конференции регионального отделения партии «Родина», однако к моменту окончания конференции в Севастополе получили письмо с подписью лидера партии Алексея Журавлева, в котором сказано, что кандидатура Колесниченко не согласована с центральным штабом, устав партии нарушен, результаты недействительны.

Колесниченко на своей странице в Facebook выложил фотографии другого письма Журавлева, в котором говорится, что кандидатура Колесниченко согласована, в документе стоит подпись лидера партии, оно отпечатано на официальном бланке партии и датируется 27 июня. В «Родине» подлинность письма опровергли, назвав его фальшивкой. «Партия опровергает подлинность документа с решением о якобы согласовании кандидатуры Вадима Васильевича Колесниченко для его выдвижения на выборы губернатора города Севастополя. Кандидатура Колесниченко действительно рассматривалась в качестве потенциального кандидата, но соответствующих уставу партии согласований не получила», — уточнили в пресс-службе.

Колесниченко на своей странице в Facebook опубликовал письмо за подписью Журавлева Фото: страница Вадима Колесниченко в Facebook

Пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» со своей стороны допустила, что «за распространением подобных фальшивок стоят именно те, кому они выгодны». «В данном случае выгоду получает сам Колесниченко. Несложно догадаться, кто является идейным вдохновителем этой манипуляции общественным мнением», — намекнули в партии. В свою очередь Колесниченко заявил, что отказ партии пришел в Севастополь с того же адреса, что и «согласование», и сообщил, что «повлиять на это никак не мог». «Мы увидели, что в парламентских партиях существует тема политической коррупции. Неизвестными пока лицами в "Родине" использован механизм, чтобы не допустить меня к выборам как реального конкурента действующего врио губернатора. Это вопрос не ко мне, а к ФСБ. Необходимо возбуждать уголовное дело по факту изготовления фальшивого документа», — сказал Колесниченко и добавил, что ждет от центрального офиса «Родины» «четких и внятных ответов» на вопрос, что произошло. Лишь после этого обещает определиться с дальнейшими действиями.

Жизнь после Украины

Вадим Колесниченко — один из самых известных политиков Крыма в составе Украины. В вину ему сейчас ставят членство в «Партии регионов», от которой он был депутатом Верховной Рады V-VII созывов, а в последующем «начал метаться от партии к партии». В украинский период своей политической карьеры он запомнился активной защитой русского языка. Так, он был одним из авторов законопроекта о придании языкам нацменьшинств статуса региональных. Инициатива вызвала у националистов бурю негодования, но была принята парламентом и одобрена Виктором Януковичем. Кроме того, он активно выступал против акций Евромайдана, называя участников «гейропейцами». После победы протестантов он перебрался в Крым, который представлял в Раде, заявил, что не признает новую украинскую власть, слагает с себя полномочия депутата и считает полуостров территорией России.

В российским Крыму он возглавил Крымский футбольный союз и стал руководителем региональной федерации хоккея. В апреле 2014 года вступил партию «Родина», в том же году баллотировался от нее в заксобрание Севастополя, но проиграл, заняв второе место. В апреле 2016 был назначен советником губернатора Сергея Меняйло, однако в правительстве не задержался — покинул пост после перевода Меняйло на должность полпреда в Сибирском федеральном округе. В мае 2017 года Колесниченко участвовал в праймериз «Единой России» по довыборам в заксобрание Севастополя и проиграл директору севастопольского филиала МГУ Ивану Кусову. Наблюдатели отмечают, что больше всего имиджу политика вредят метания между партиями. Колесниченко не скрывает, что до попытки выдвижения от «Родины» вел переговоры с тремя политическими партиями, но они ему отказали. Получается, что за политиком тянется шлейф не только известности, но и скандальности.

Все дороги ведут в Москву

Эксперты считают шансы на успех Колесниченко крайне низкими. Сомнения вызывает как возможность зарегистрироваться в качестве кандидата, так и набрать существенное количество голосов в ходе самого голосования. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, что все зависит от того, сумеет ли политик найти партию, которая согласится его выдвинуть: «У него неизбежно будут сложности с прохождением муниципального фильтра, особенно если он будет выдвигаться от какой-нибудь малоизвестной партии. Если выдвинуться ему удастся, то я бы не недооценивал шансы Колесниченко в ходе непосредственного голосования. У него долгая история политической карьеры в Крыму — гораздо более длинная, чем у Овсянникова. Статистом он явно не будет. Доступ к СМИ у него затруднен, но надо понимать специфику Севастополя: город небольшой, в таких условиях эффективной может быть серия личных встреч с избирателями». Политолог добавляет, что скандал с выдвижением от «Родины» говорит о том, что есть определенные силы, которые не хотят видеть Колесниченко в числе кандидатов. Но, вероятно, есть и те, кто в этом заинтересован, иначе телеведущий Владимир Соловьев в своей воскресной программе 2 июля не рекламировал бы Колесниченко. Это показатель того, что есть внутри политической элиты определенные игроки, которые хотели бы сделать избрание Овсянникова небеспроблемным.

Лидером предвыборной гонки эксперты называют Дмитрия Овсянникова Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Вице-президент Центра политических технологий Георгий Чижов объяснил «Ленте.ру», что Москва заинтересована в избавлении от бывших украинских политиков в Крыму. «Если Аксенова никуда не денешь — он слишком знаковая фигура, то Колесниченко, который выпал из пасьянса, вряд ли будет возвращен в высшие эшелоны власти. Соответственно, перспективы его выдвижения зависят от того, какой результат у него просчитывается. Если будут данные, что сам он ни на что не может претендовать, — его могут допустить до голосования. Если у него шансы серьезные — то, думаю, его отсекут на этапе регистрации», — объясняет эксперт.

Чижов отмечает, что в последнее время вес бывших украинских политиков неуклонно снижается, почти все они уже оказались на вторых и третьих ролях. «В Кремле утвердилось мнение, что они заражены украинской политической культурой и токсичны для российской политической среды. Такие люди не очень склонны брать под козырек, могут создавать конфликтные ситуации, спорить с вышестоящим начальством и даже апеллировать к народным массам. Поэтому их последовательно оттирают с ключевых должностей. Любой популярный политик с навыками прямой коммуникации с избирателями может быть проблемным при принятии спорных решений — например, утверждении Генплана. Поэтому сложно представить, что кто-то допустит избрание Колесниченко», — резюмирует политолог.