Двое кандидатов на пост губернатора Севастополя покинут предвыборную гонку

Предвыборную гонку за пост губернатора Севастополя в ближайшее время могут покинуть кандидаты Виктор Резанов («Народ против коррупции») и бывший депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко (партия «Великое Отечество»). Они не смогли преодолеть муниципальный фильтр. Об этом говорится в материале издания «ФедералПресс».

«В настоящее время известно, что как минимум двое кандидатов не смогли собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов: Виктор Резанов предоставил в избирательную комиссию пустые подписные листы, а экс-народный депутат Украины Вадим Колесниченко потерпел фиаско в попытке вернуться в большую политику», — сказано в материале издания.

По информации журналистов, избирком Севастополя пока не принял решения по отказу кандидатам в регистрации. Но, согласно сведениям, озвученным на сессии заксобрания председателем севастопольской городской избирательной комиссии Александром Петуховым, Резанов не представил ни одной подписи, а Колесниченко набрал необходимые для прохождения муниципального фильтра 12 подписей, но из семи округов (по закону необходимо 12 подписей из восьми муниципальных образований).

Помимо этого, по данным избиркома, Колесниченко является членом партии «Родины» (ранее там опровергли его выдвижение в губернаторы от партии), а выдвигается от «Великого Отечества». Сам Колесниченко, впрочем, эту информацию отрицает.

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Бывший украинский нардеп, по сведениям «ФедералПресс», даже пожаловался в избирком на якобы использование админресурса, но там признали жалобу не обоснованной и оставили без удовлетворения.

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что целью Вадима Колесниченко было не участие в выборах, а создание шумихи вокруг себя. Так, президент Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов назвал его действия «украинским стилем политики». «Он активно симулирует кампанию, не ведя ее по-настоящему. Громкие заявления, яркие позы, пламенные речи, но конкретного захода на выборы не происходит. Он как бы выходит в политический ринг, но от реальной схватки уклоняется, играя на публику», — отметил Иванов.

Директор Центра политологических исследований финансового университета при правительстве РФ Павел Салин задается вопросом, что означало выдвижение Колесниченко на выборы. «Это его личный пиар или игра определенных групп против Дмитрия Овсянникова (врио губернатора Севастополя), поскольку понятное дело, что сомнений в победе Овсянникова нет, но видимо есть какие-то силы, которые хотят сделать эту победу наиболее проблемной», — подчеркнул эксперт.

Выборы губернатора в Севастополе пройдут 10 сентября.