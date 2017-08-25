Эксперт спрогнозировал уровень явки на губернаторских выборах

Руководитель Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 25 августа, сравнительный анализ между губернаторскими выборами в России и в других западных странах. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

В своем докладе «Явка избирателей на выборах губернаторов: международная и российская практика» эксперт рассказал о мировых тенденциях в плане активности избирателей на аналогичных кампаниях в других странах, а также озвучил прогнозы явки на предстоящих выборах глав субъектов Федерации (СФ). Документ был подготовлен на основе экспертного опроса более чем 50 членов рабочих групп по защите избирательных прав граждан, созданных региональными Общественными палатами.

Материалы по теме Попали в кампанию В каких регионах губернаторы могут проиграть гонку

Григорьев пришел к выводу, что опыт российских СФ более демократичен, чем в других странах. К примеру, во Франции выборы глав регионов не предусмотрены — чиновники такого уровня назначаются сверху.

По мнению эксперта, актуальным является сравнение с губернаторскими выборами в США, где показатели явки зачастую зависят от сложившихся исторических традиций голосования штата. Также политолог отметил, что на статистике нескольких лет легко проследить снижение электоральной активности граждан США.

Что касается России, докладчик составил прогноз, согласно которому на предстоящих сентябрьских выборах ожидается три вида явки населения: высокая — более 40 процентов, средняя — от 30 до 40 процентов и низкая, менее 30 процентов.

Вместе с тем Григорьев отметил, что в ряде субъектов показатели могут быть и выше.

В единый день голосования, который в этом году выпадает на 10 сентября, губернаторские выборы пройдут в 16 субъектах РФ. Центризбирком России зарегистрировал для участия в выборах глав регионов 75 кандидатов.