Выборы свердловского губернатора пройдут без Чудновец

Избирательная комиссия Свердловской области отказала Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсети, в приеме документов на регистрацию кандидатом на пост главы региона. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя избиркома.

«С таким подходом к делу какое может быть выдвижение? Если неполный пакет документов принесла. Это я просто дипломатично говорю, что неполный пакет. Она вообще практически ничего не принесла, кроме громких заявлений на Facebook», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме Казус Чудновец Чем закончится дело жительницы Катайска, осужденной за репост. Репортаж

Он отметил, что Чудновец не сможет принять участия в губернаторских выборах: в пятницу был последний день для подачи документов.

18 июля сообщалось, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог собрать необходимое количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. Кроме того, ЦИК признал неправомерным его выдвижение от партии «Яблоко».

Чудновец заявила о губернаторских амбициях в конце мая.

На пост главы Свердловской области претендуют, в частности, врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая Россия»), кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, член ЛДПР Игорь Торощин и представитель «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

В декабре прошлого года Чудновец, работавшую воспитательницей детского сада, признали виновной в распространении детской порнографии и приговорили к шести месяцам колонии. Поводом для этого стал репост в соцсетях видеоролика, в котором вожатые лагеря издевались над ребенком. Весной приговор был отменен, в марте осужденная вышла на свободу.