ЦИК назвал неправомерным выдвижения Ройзмана в губернаторы

Решение о выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области должно было принимать региональное отделение партии «Яблоко», а не ее федеральное бюро. Об этом заявил член Центризбиркома России Евгений Шевченко, передает ТАСС в среду, 12 июля.

Он пояснил, что закон позволяет центральному руководству партии выдвигать кандидатов в депутаты Законодательных собраний, но не на пост высшего должноcтного лица субъекта. Кроме того, согласовав кандидатуру Ройзмана, «Яблоко» нарушило свой же устав, подчеркнул Шевченко.

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По его словам, ЦИК провел консультации с партийными юристами, после чего был найден «юридически безупречный вариант, который можно было реализовать при желании в течение пары дней». «Яблочники», как отмечает Шевченко, согласились с претензиями, однако впоследствии председатель партии Эмилия Слабунова заявила об обратном.

Для того, чтобы законно выдвинуть Ройзмана кандидатом, «Яблоку» необходимо перерегистрировать как минимум трех членов свердловского отделения и провести собрание, пояснил представитель комиссии. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на это у политического движения есть время до 21 июля.

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Памфилова также призналась, что ей «надоело вранье в СМИ», когда те или иные кандидаты обвиняют избирательную комиссию в том, что она создает им препятствия. «Если мы в чем-то виноваты, мы всегда признаем и извиняемся, у всех бывают ошибки. Но если видим откровенную ложь или неправду, будем реагировать», — заявила она.

Лидер «Яблока», комментируя заявление ЦИК, сообщила, что Евгений Ройзман в любом случае не набирает достаточного числа подписей для прохождения муниципального фильтра.

21 июня федеральное бюро «Яблока» согласовало кандидатуру Ройзмана для участия в губернаторских выборах. Ранее в тот же день оно приостановило полномочия руководства региональной ячейки, которая отказалась выдвигать мэра кандидатом.