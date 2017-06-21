«Яблоко» со второй попытки выдвинуло Ройзмана кандидатом в губернаторы

Федеральное бюро партии «Яблоко» приняло решение выдвинуть мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 21 июня.

За Ройзмана в ходе тайного голосования высказались девять из десяти присутствовавших членов бюро, уточняет агентство.

Материалы по теме «Крепкий хозяйственник — синоним вороватого хитреца» Евгений Ройзман объяснил «Ленте.ру», почему он не считает себя оппозиционером

«Яблочники» также рассматривали кандидатуру предпринимателя Сергея Тюрикова, который ранее заявил о желании принять участие в губернаторских выборах, однако за него проголосовал только один человек.

18 июня представитель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Борисов сообщил о выдвижении екатеринбургского градоначальника кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. В свою очередь Ройзман заявил, что не планирует принимать предложение партии, а намерен участвовать в выборах от «Яблока».

В субботу, 17 июня, вопрос о выдвижении Ройзмана на выборах губернатора должно было рассмотреть свердловское отделение «Яблока», однако партийная конференция не состоялась из-за несогласия руководства местного отделения с кандидатурой мэра Екатеринбурга.

Выборы главы Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено.

17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Тем же указом глава государства назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.