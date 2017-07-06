Ройзман назвал губернаторские выборы без своего участия ролевыми играми

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собрал меньше трети подписей муниципальных депутатов, необходимых для участия в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам градоначальника, его выдвижение поддержали 39 местных депутатов, всего для прохождения муниципального фильтра необходимо 126. «Шансов пройти все меньше, — отметил Ройзман. — Но без моего участия это не выборы, а ролевые игры».

Срок подачи документов, в том числе подписных листов, для регистрации кандидатом на должность главы Свердловской области заканчивается 26 июля.

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30 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что при выдвижении екатеринбургского мэра были допущены ошибки. Она призвала партию «Яблоко», от которой Ройзман планирует участвовать в губернаторской кампании, оперативно устранить недочеты.

Ранее в этом же месяце федеральное руководство «Яблока» согласовало кандидатуру градоначальника для участия в выборах. Изначально этот вопрос должна была рассматривать региональная ячейка партии, однако соответствующая конференция сорвалась из-за протеста свердловского руководства «яблочников» против Ройзмана.

21 июня глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил Национальной службе новостей (НСН), что у Ройзмана могут возникнуть проблемы со сбором подписей. «Он слишком сильный кандидат для властей Свердловской области, они его боятся и скорей всего будут ставить ему палки в колеса», — отметил Митрохин.

Выборы в Свердловской области пройдут 10 сентября. Помимо Ройзмана, на этот пост претендуют, в частности, действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, член ЛДПР Игорь Торощин и представитель «Справедливой России» Дмитрий Ионин. О губернаторских амбициях также заявляли воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост в соцсети, и призер Олимпийский игр 2004 года по легкой атлетике Олеся Красмовец, однако в списке кандидатов на сайте облизбиркома они не указаны.