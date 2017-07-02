Чудновец выдвинулась в губернаторы от Интернациональной партии России

Евгения Чудновец, осужденная за репост в соцсети, выдвинулась в губернаторы Свердловской области от Интернациональной партии России. Трансляция собрания, на котором было принято решение, велась на ее странице в Facebook.

На видео около десяти человек голосуют за кандидатуру Чудновец, и по итогам председатель заявляет: «Решение принято».

Ранее Чудновец планировала выдвигаться в губернаторы при поддержке Народной партии, но изменила решение. По ее словам, причиной стали «противоречия во взглядах по ряду моментов».

Помимо Чудновец, об участии в выборах главы региона заявили, в том числе нынешний исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев, кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (от партии «Яблоко»), член ЛДПР Игорь Торощин и легкоатлетка Олеся Красномовец (ее выдвинула партия «Патриоты России»).

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Интернациональная партия России, согласно информации на сайте Минюста России, учреждена в 2014 году. В уставе партии говорится, что ее главная цель — «всестороннее содействие развитию гражданского многонационального общества, обеспечивающего равные права и свободы для всех граждан Российской Федерации, независимо от их национального происхождения, вероисповедания, пола и возраста».

В декабре 2016 года Чудновец, работавшая воспитательницей детсада, была признана виновной в распространении детской порнографии и приговорена к шести месяцам колонии. Причиной стал перепост в соцсетях видеоролика, в котором вожатые лагеря издевались над мальчиком. Сама женщина заявила, что хотела привлечь внимание к их жестокости. Позже апелляционная инстанция уменьшила срок заключения на месяц, затем приговор отменили. В марте Чудновец вышла на свободу. После этого она заявила о намерении заняться правозащитной деятельностью.