Призер Олимпиады поборется за пост губернатора Свердловской области

Призер Олимпийских игр 2004 года по легкой атлетике Олеся Красномовец будет баллотироваться на выборах губернатора Свердловской области. Как сообщает 25 июня «Интерфакс», ее кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии «Патриоты России».

Необходимые документы в избирком планируется подать до конца рабочей недели, отметил в беседе с агентством председатель Свердловского регионального отделения Константин Худяков.

Выборы губернатора области состоятся 10 сентября. По данным на 23 июня, в избирательную комиссию уже поступили документы от восьми кандидатов. Это представитель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Дмитрий Сергин, справедливорос Дмитрий Ионин, врио главы региона Евгений Куйвашев, кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (от «Яблока»), кандидат от «Зеленых» Константин Киселев, член ЛДПР Игорь Торощин и представитель партии «Народ против коррупции» Виктор Костромин.

В начале июня о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области объявила осужденная за репост в соцсети воспитательница Евгения Чудновец. Она планировала выдвигаться от Народной партии России, однако позднее изменила свое решение. Причиной тому, по ее словам, стали «противоречия во взглядах по ряду моментов».

Олеся Красномовец — российская легкоатлетка, серебряная медалистка Олимпийских игр 2004 года в Афинах, а также чемпионка мира и Европы.