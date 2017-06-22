Решение Ройзмана идти в губернаторы сочли способом вернуть популярность

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман использует скандал с выдвижением в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» исключительно ради самопиара, считает политолог, замдиректора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 22 июня.

«Ройзман ни на какие выборы идти не собирается, а воспользоваться всем этим скандалом хочет для того, чтобы немножко вернуть себе московскую известность. А лучший способ ее вернуть — это выступать в контексте какого-то значимого москвича. В данном случае — Григория Явлинского», — сказал он.

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По словам Кузнецова, градоначальник заранее понимает, что не пройдет муниципальный фильтр, а просто «хочет скандала». Подтверждением этому является его решение выдвигаться именно от «Яблока», хотя его готовы были сделать своим кандидатом на пост главы региона как минимум пять других партий.

«С "Яблока" скандал можно сделать более громким и интересным, чем с той же КПСС Андрея Богданова», — отметил политолог.

21 июня стало известно, что федеральное бюро «Яблоко» решило выдвинуть Ройзмана претендентом на пост губернатора Свердловской области. За четыре дня до этого его кандидатуру должно было рассмотреть свердловское отделение политобъединения, однако конференция сорвалась, так как руководство отделения выступило против Ройзмана.

В Свердловской области выборы главы региона назначены на 10 сентября 2017 года.