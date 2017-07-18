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Ройзман признал невозможность преодолеть муниципальный барьер

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Евгений Ройзман
Евгений Ройзман

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог собрать необходимое количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает «Интерфакс».

«Подписи физически не собрать. У меня есть в запасе где-то три-четыре подписи, но не больше», — сказал Ройзман.

Он также заявил, что обсудит с партией «Яблоко», выдвинувшей его кандидатов на выборы главы региона, обращаться ли в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра.

«Будем принимать решение и озвучивать его. Но сейчас обращаться в Конституционный суд — это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником: может быть, повезет. Ощущения у всех такие», — отметил чиновник.

12 июля Ройзман заявил Национальной службе новостей (НСН), что не намерен подавать заявку на региональном уровне. «Если я сейчас выдвинусь от кого-то другого, мне заново предстоит собирать подписи для прохождения муниципального фильтра, а уже слишком поздно», — сказал он.

Ранее в тот день ЦИК назвал неправомерным выдвижение Ройзмана в губернаторы, поскольку решение о его выдвижении должно было принимать региональное отделение партии «Яблоко», а не ее федеральное бюро.

За несколько дней до этого Ройзман сообщал, что его выдвижение поддержали 39 местных депутатов. Всего для прохождения муниципального фильтра ему было необходимо 126 подписей.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Всего в избирательную комиссию региона поступили документы от десяти кандидатов. Помимо Ройзмана, на этот пост претендуют, в частности, действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, член ЛДПР Игорь Торощин и представитель «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

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