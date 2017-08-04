За пост главы Карелии поборются семь кандидатов

Центризбирком Карелии завершил регистрацию кандидатов на выборах главы региона. На пост высшего должностного лица республики претендуют семь человек, сообщает ТАСС в пятницу, 4 августа.

«Всего ЦИК республики зарегистрировала семь кандидатов», — сказала представитель регионального избиркома Дарью Голицыну.

Среди зарегистрированных значатся: временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов («Родина»), Ирина Петеляева («Справедливая Россия»), Евгений Беседный (ЛДПР), Елена Гнетова (Партия роста) и Ольга Ильюкова («Патриоты России»).

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Для преодоления так называемого муниципального фильтра претендентам необходимо было представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов.

Выдвинутому политической партией «Народ против коррупции» Игорю Алпееву, не предоставившему в комиссию необходимые документы, было отказано в регистрации, отметила представитель комиссии.

15 февраля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, ранее возглавлявшего Федеральную службу судебных приставов.

Выборы главы Карелии пройдут в единый день голосования, 10 сентября.