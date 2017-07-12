Кандидатка от «Молодой России» оказалась слишком молодой

ЦИК отказался зарегистрировать кандидата на пост главы Карелии от партии «Молодая Россия» Марию Авишеву из-за того, что она не прошла возрастной ценз. Об этом рассказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, передает ТАСС в среду, 12 июля.

«К сожалению, она еще не достигла [необходимого] возраста, потому что она моложе, чем положено по закону. Комиссия была вынуждена отказать», — отметила Памфилова.

Председатель комиссии призвала партии аккуратнее подбирать кандидатов.

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В июне Памфилова сообщала, что «одна из довольно заметных партий» провела в Москве съезд, на котором выдвинула в губернаторы одного из регионов кандидата в возрасте 28 лет. Подробности не уточнялись, пишет агентство.

Авишева прошлой осенью баллотировалась в депутаты горсовета Петрозаводска, на тот момент ей было 26 лет. Кандидатка в ходе предвыборной кампании подала в суд на интернет-издание «Губернia Daily» за публикацию кадров из фотосессии, которые местные журналисты сочли откровенными. Девушка требовала компенсацию в миллион рублей, однако суд ей отказал, писало издание.

По закону претендовать на губернаторское кресло может человек, достигший 30-летнего возраста.

Партия «Молодая Россия» зарегистрирована в июне 2012 года. Цель политического движения — создать условия для профессионального и личностного развития молодежи, а также вовлечь ее в «в процесс построения справедливого, демократического гражданства общества». Кроме того, партия, согласно ее уставу, стремится сформировать положительное мнение о российской молодежи.