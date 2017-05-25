Профсоюз медработников выступил против введения возрастного ценза для главврачей

Профсоюз работников здравоохранения раскритиковал идею ввести возрастной ценз для главврачей медучреждений и их заместителей. Об этом РИА Новости рассказал глава объединения Михаил Кузьменко.

Кузьменко заявил, что намерен на дальнейший диалог с представителями комитета Госдумы по труду. По его словам, введение такого ценза может повысить коррупцию в медицины.

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Профсоюзный лидер отметил, что из-за этого ограничения отечественное здравоохранение потеряет многих компетентных руководителей. «Сегодня более 40 тысяч врачей не хватает», — напомнил он. Кузьменко также напомнил о размерах России: в отдаленных регионах будет сложно найти подходящих главврачей на замену.

25 мая комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей. В случае его принятия занимать должность руководителя государственной или муниципальной медорганизации и его зама не смогут лица старше 65 лет.