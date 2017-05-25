В Госдуме одобрили возрастной ценз для главврачей

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей. Об этом сообщается в пресс-релизе думской фракции «Единой России», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 мая.

Проект поправок в Трудовой кодекс предполагает, что занимать должность руководителя государственной или муниципальной медорганизации и его зама не могут лица старше 65 лет. Такие ограничения, в частности, уже прописаны в законодательстве для ректоров и госслужащих, отметил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

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«Цель поправки — обеспечить, с одной стороны, ротацию кадров, с другой — преемственность кадров в медицинских учреждениях», — сказал парламентарий. Он подчеркнул, что в законопроекте также прописана возможность увеличения предельного возраста до 70 лет по решению коллектива. Кроме того, документом устанавливается, что главврачи старше 65 лет смогут продлить договоры, но не более чем на три года.

Зампред фракции единороссов также предостерег от неправильной трактовки законодательной инициативы. «Мне, например, приходилось читать в СМИ такие пассажи: у нас есть замечательный, выдающийся врач, который делает по пять операций, а его хотят уволить», — отметил он. Исаев подчеркнул, что речь идет не об увольнении, а освобождении его от административно-хозяйственной работы.

К ней целесообразно привлекать молодые кадры, учитывая техническую модернизацию медучреждений, сказал депутат. Заслуженные специалисты с большим опытом работы же востребованы в научных школах, добавил Исаев.

