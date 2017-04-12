ЕР посоветовала отозвать разрешающий полиции стрелять по толпе законопроект

Руководство фракции «Единая Россия» рекомендовало авторам отозвать законопроект о расширении полномочий полиции, допускающий применении сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного оружия в толпе. Об этом в среду, 12 апреля, пишут «Ведомости».

«Данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции», — сказал секретарь генсовета ЕР, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать журналистам данный документ.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами-единороссами Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым 11 апреля. Они предлагают внести в федеральный закон «О полиции» поправки, предоставляющие полицейским право применять огнестрельное оружие в толпе для предотвращения теракта и отражения группового нападения на органы власти.

Документ устанавливает презумпцию доверия к полицейскому как должностному лицу, действующему от имени государства «по основаниям и в порядке, предусмотренным законом», говорится в пояснительной записке.

