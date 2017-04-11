В Госдуме предложили разрешить полиции стрелять по женщинам

В Госдуму во вторник, 11 апреля, внесен законопроект, представляющий из себя поправки в ФЗ «О полиции». Об этом свидетельствует информация на сайте нижней палаты парламента.

Одно из положений документа предполагает изменение части 5 статьи 23 «Применение огнестрельного оружия», в которой оговаривается, в отношении кого оно не может быть использовано. Например, стрелять на поражение нельзя в женщин, инвалидов, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден, «за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления».

Новый законопроект уточняет формулировку, касающуюся представительниц слабого пола: объектом запрета применения оружия являются только женщины «с видимыми признаками беременности».

Кроме того, поправки хотят внести и в часть 6 той же статьи. Она гласит, что сотрудник полиции не имеет права стрелять при значительном скоплении людей, если могут пострадать случайные лица. Авторы инициативы предлагают добавить в этот пункт исключения, чтобы в такой ситуации силовики могли открыть огонь для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты или объекты органов госвласти.

Документ также устанавливает презумпцию доверия к полицейскому как должностному лицу, действующему от имени государства, говорится в пояснительной записке.

Законопроект внесли депутаты Василий Пискарев и Эрнест Валеев («Единая Россия»).