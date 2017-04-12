Песков отреагировал на идею разрешить полицейским стрелять по толпе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать внесенный в Госдуму законопроект, наделяющий полицейских дополнительными полномочиями по применению оружия. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

«Это достаточно новая инициатива. Я пока не могу ничего сказать на этот счет», — сказал Песков.

11 апреля депутаты Василий Пискарев и Эрнест Валеев («Единая Россия») внесли законопроект, предполагающий поправки в ФЗ «О полиции». В частности он предоставляет полицейским право применять огнестрельное оружие в толпе для предотвращения теракта и отражения группового нападения на органы власти.

Оговаривается, в отношении кого оружие не может быть использовано. Так, стрелять на поражение нельзя в инвалидов, женщин и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден, «за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления».

Кроме того, уточняется формулировка, относящаяся к представительницам слабого пола, а именно, то, что объектом запрета применения оружия являются только женщины «с видимыми признаками беременности».