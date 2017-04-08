Задержанного преподавателя МФЮА заподозрили в призывах к терроризму

Преподавателю Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрию Богатову, задержанному по подозрению в призывах к массовым беспорядкам, предъявили новое обвинение в призыве к терроризму. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает ТАСС.

Следствие настаивает на аресте подозреваемого в связи с утяжелением статьи. Заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 8 апреля.

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Днем ранее суд отпустил Богатова под подписку о невыезде.

По версии следствия, мужчина призывал в интернете к массовым беспорядкам, в том числе предлагал брать с собой бутылки, тряпки и бензин. Богатов отрицает вину и утверждает, что у него нет аккаунтов в Twitter и Instagram.

Богатов — единственный подозреваемый по делу о массовых беспорядках, которое было возбуждено 1 апреля.

В конце марта в интернете стали появляться призывы выйти в воскресенье, 2 апреля на акции протеста. При этом никаких заявок в органы исполнительной власти не поступало, а организатор этих акций оставался анонимным. В разных городах России были задержаны несколько десятков человек.