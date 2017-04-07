Суд отказался арестовывать подозреваемого в призывах к беспорядкам преподавателя

Пресненский суд Москвы отказался арестовывать преподавателя математики в Московской финансовой-юридической академии Дмитрия Богатова, который, по версии следствия, призывал к участию в массовых беспорядках 2 апреля. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

«Ходатайство следствия отклонить», — огласил решение судья Евгений Найденов. Дмитрий Богатов был освобожден в зале суда.

Педагога подозревают в размещении в интернете сообщений и статей, содержащих призывы к массовым беспорядкам 2 апреля на Красной площади в Москве. Обвинение пока не предъявлено, следствие изучает литературу, изъятую при обыске в его квартире. Сам Богатов не признает вины.

Во время суда было установлено, что размещенные в интернете призывы были подписаны ником Айрат Баширов, но совершались через разных провайдеров и с разных ip-адресов, причем только один из них принадлежит технике, установленной в квартире на улице Островитянова, где проживает Богатов.

В четверг, 6 апреля, столичный главк СКР заявил о задержании исполнителя рассылки с призывам к массовым беспорядкам в Москве

В конце марта в интернете стали появляться призывы выйти в воскресенье, 2 апреля на акции протеста. При этом никаких заявок в органы исполнительной власти не поступало, а организатор этих акций оставался анонимным. В разных городах России были задержаны несколько десятков человек, а ГСУ СКР по Москве еще в субботу, 1 апреля, возбудило уголовное дело по статье 212 УК РФ — «массовые беспорядки». Единственным подозреваемым по нему сейчас является Богатов