МВД уточнило число задержанных на несанкционированных акциях

В МВД России уточнили число задержанных участников несанкционированных акций, прошедших в воскресенье, 2 апреля, в различных городах страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в Москве в ходе несогласованного мероприятия в районе Триумфальной площади задержан 31 человек. Все они были доставлены в подразделения полиции, в отношении них составили административные протоколы по факту нарушения общественного порядка. Как отмечается, перекрытия площадей или улиц в городе не проводилось.

Кроме того, один из участников несогласованного мероприятия был задержан в Санкт-Петербурге.

Сообщается также, что акции при участии 20 человек прошли в Рязани и Иваново, 13 вышли на улицы в Якутске, 40 — в Барнауле. Среди наиболее многочисленных — Новосибирск (400 человек), Самара — 650 участников, Астрахань (250). В этих населенных пунктах нарушений порядка не было, никого не задерживали.

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Ранее в московском управлении МВД сообщали, что на Тверской улице в районе Триумфальной площади задержаны 29 человек. Кроме того, поступали сведения о задержаниях возле Манежной площади.

1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.