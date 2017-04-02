Задержаны 20 участников несанкционированной акции у Триумфальной площади

Сотрудники полиции задержали более 20 участников несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает в воскресенье, 2 апреля, ТАСС.

По информации корреспондента агентства, участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля. Полиция была вынуждена перекрыть движение возле Старопименовского переулка и задержать несколько десятков человек.

Как отмечается, возле Триумфальной площади усилены меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителей предлагают собравшимся разойтись, а также оттесняют их с проезжей части.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило, что семь человек были задержаны у Манежной площади. Молодые люди находятся в припаркованном неподалеку полицейском автобусе.

Ранее сообщалось, что на Манежной площади задержаны два человека, один из них выглядит как старшеклассник.

1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.