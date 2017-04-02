Полиция подтвердила задержание 29 человек у Триумфальной площади

На Тверской улице в районе Триумфальной площади задержаны 29 человек, сообщается на сайте московского главка МВД. Причина — нарушения общественного порядка.

Задержанных доставляют в отделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, добавили в пресс-службе ведомства.

До этого корреспондент ТАСС с места событий сообщал о задержании 20 человек. Кроме того, поступали сведения о задержаниях возле Манежной площади.

1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.