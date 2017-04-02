Одним из задержанных на Манежной оказался сын бывшего депутата Госдумы

Среди задержанных 2 апреля возле Манежной площади в Москве оказался 17-летний старшеклассник Роман Шингаркин, сын бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Максима Шингаркина. Об этом в Twitter рассказала столичный корреспондент «Русской службы Би-би-си» Сара Рейнсфорд.

По сообщению ТАСС, у Манежной площади были задержаны как минимум семь человек, пытавшихся принять участие в несанкционированной акции. Их препроводили в припаркованный неподалеку полицейский автобус.

В московском главке МВД заявляли только о попытке устроить акцию в районе Триумфальной площади. За нарушения общественного порядка там были задержаны 29 человек.

Шингаркин-младший участвовал в несогласованном митинге против коррупции, которая прошла 26 марта в центре Москвы. Информацию об этом сам он подтвердил в беседе с Reuters. В ходе акции подросток забрался на фонарный столб на Пушкинской площади, поскольку внизу, по его словам, ничего не было видно. Некоторое время Шингаркин просидел на столбе, но позднее полицейские уговорили его спуститься и сразу же задержали. Из отделения полиции школьника забрал его отец.