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ФСО объявила о возможном ограничении доступа на Красную площадь 2 апреля

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Доступ на Красную площадь в Москве 2 апреля могут ограничить в связи с подготовкой к параду в честь 9 Мая. Об этом РИА Новости рассказали в Федеральной службе охраны (ФСО).

«На воскресенье запланирована репетиция, доступ на площадь может быть ограничен», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу, 31 марта, столичный главк МВД выпустил заявление в связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций на Красной площади 2 апреля. Полиция отмечает, что в мэрию не было подано ни одной заявки на их проведение.

«Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие», — говорится в сообщении. ГУ МВД по Москве предупреждает, что такая акция не санкционирована, и указывает, что органы правопорядка примут необходимые меры для обеспечения безопасности жителей города.

В воскресенье, 26 марта, во многих городах России прошли митинги. В районе Тверской улицы в центре Москвы, по официальной информации, на несанкционированное массовое мероприятие собрались около восьми тысяч человек (30 тысяч, по неофициальной). Задержали, по разным данным, от 600 до тысячи человек. Большинство позднее отпустили.

Власти Москвы отказались согласовывать антикоррупционное шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд и предлагали альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, однако организаторы акции отказались от них.

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