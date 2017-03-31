Россия
 

КПРФ собралась провести митинг в Москве даже в случае отказа городских властей

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Александр Ющенко
Александр Ющенко

КПРФ намерена провести акцию протеста против экономической политики даже в случае отсутствия разрешения со стороны московских властей. Об этом заявил депутат Госдумы, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 31 марта.

«У нас пока не было отказов, у нас были противоречия с московскими властями, но всегда так или иначе мы получали разрешения. Сейчас не знаю, будет разрешение или нет, мы будем проводить ее», — сказал он. Ющенко добавил, что партия всегда направляет в соответствующие госорганы уведомления о проведении публичного мероприятия.

По его словам, организаторы рассчитывают, что к акции присоединятся все субъекты России. «Штаб протестных действий, который возглавляет [зампред ЦК КПРФ Владимир] Кашин, координирует и организовывает все эти протестные акции. Они у нас определяются на штабе, и оргслужба распределяет по региональным отделениям, которые принимают активное участие», — пояснил он.

Ранее в пятницу на сайте КПРФ было опубликовано сообщение о запланированной на 8 апреля всероссийской акции протеста против социально-экономического курса страны. Отмечается, что в Москве мероприятие пройдет около площади Революции.

30 марта президент России Владимир Путин назвал недопустимым использование несанкционированных акций протеста для самопиара в преддверии избирательной кампании.

В воскресенье, 26 марта, в Москве прошел несогласованный антикоррупционный митинг, аналогичные акции состоялись в ряде других городов. В столице, по оценке полиции, в шествии участвовали семь-восемь тысяч человек. Несколько сотен участников акции протеста были задержаны.

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