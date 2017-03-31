КПРФ анонсировала митинг против экономического курса России

КПРФ планирует провести всероссийскую акцию протеста против экономической политики 8 апреля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии в пятницу, 31 марта.

«Мы призываем всех наших сограждан, широкий круг государственно-патриотических сил выйти на улицы и поддержать требование о смене социально-экономического курса», — говорится в заявлении лидера партии Геннадия Зюганова.

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Коммунисты подчеркивают, что именно они давно и решительно борются с разрушительной экономической политикой российских властей и коммунальным рэкетом.

По данным КПРФ, к акции присоединится ряд общественных организаций, в частности Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров и всероссийское женское движение «Надежда России». Отмечается, что акция пройдет на площадке около площади Революции в Москве. Согласовано ли ее проведение с властями столицы, не уточняется.

30 марта президент России Владимир Путин назвал недопустимым использование несанкционированных акций протеста для самопиара в преддверии избирательной кампании.

В воскресенье, 26 марта, в Москве прошел несогласованный антикоррупционный митинг, аналогичные акции прошли также в ряде других городов. В столице, по оценке полиции, в шествии участвовали семь-восемь тысяч человек. Около 600 участников акции протеста были задержаны.