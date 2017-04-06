В Москве задержан исполнитель рассылки с призывами к массовым беспорядкам

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) в ходе расследования уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам задержал 25-летнего жителя Москвы. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 6 апреля, сообщила Юлия Иванова, официальный представитель управления.

«Подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, и с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств. При обыске изъяты компьютерная техника и электронные устройства», — сказала Иванова.

Она уточнила, что задержание произведено в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В настоящее время назначены комплексные компьютерно-технические судебные экспертизы.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный — технический исполнитель. Личность организатора массового вброса с призывами выйти на несанкционированный митинг пока не установлена.

29 марта в интернете появились призывы прийти 2 апреля на несанкционированные митинги. По данному факту главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело.