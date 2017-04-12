Единороссы отозвали законопроект о расширении полномочий полиции

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев отозвали внесенный ими законопроект о расширении полномочий полиции, в частности, разрешающий открыть стрельбу по толпе. Об этом Пискарев заявил в среду, 12 апреля, передает ТАСС.

Документ направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет «Единой России», пояснил политик.

Ранее в среду вице-спикер Думы, секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов заявил, что фракция не поддержит данную законодательную инициативу, поскольку она была внесена в нижнюю палату парламента без должного обсуждения. Он подчеркнул, что законопроекты, затрагивающие интересы большого числа граждан, должны быть проработаны должным образом.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, затруднился прокомментировать данную инициативу.

Единороссы Пискарев и Валеев внесли на рассмотрение Думы законопроект, предполагающий внесение поправок в ФЗ «О полиции», 11 апреля.

В частности, он предоставляет полицейским право применять огнестрельное оружие в толпе для предотвращения теракта и отражения группового нападения на органы власти. В документе оговаривается, что стрелять на поражение нельзя в инвалидов, женщин «с видимыми признаками беременности» и несовершеннолетних, «за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления».

В пояснительной записке подчеркивается, что «государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей».