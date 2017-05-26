В ЛДПР предложили установить возрастной ценз для руководителей госорганизаций

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете людям старше 65 лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях. Документ опубликован в думской базе законопроектов в пятницу, 26 мая.

Либерал-демократы предлагают распространить ограничения и на заместителей руководителей. По замыслу законодателей, достигнув 65-летнего возраста, они будут переводиться на другую, соответствующую их квалификации работу. В ряде случаев срок пребывания в должности может быть продлен до 70 лет.

Как пояснил в беседе с «Лентой.ру» один из авторов инициативы депутат Андрей Свинцов, исключение может быть сделано для «уникальных специалистов». «В целом мы считаем, что 65 — это прекрасный возраст, чтобы заняться внуками, огородами и всем остальным. Но руководить уже надо дать другим», — сказал он. Профессионала, по мнению парламентария, всегда можно перевести в ранг советника, помощника или научного сотрудника.

Кроме того, законопроектом предполагается, что еще в течение трех лет после вступления в силу закона руководители старше 65 лет «смогут подготовить себе преемника и спокойно передать дела», уточнил депутат.

14 апреля комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении срока службы региональных чиновников с 65 до 70 лет. Проект поправок внесли депутаты заксобрания Ставропольского края в начале этого года. Сейчас работать до 70 лет имеют право федеральные чиновники из числа руководителей.

