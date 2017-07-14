«Яблоко» отказалось «выступать на подтанцовках» у ЕР на выборах в Карелии

«Яблоко» отказалась выдвигать своего кандидата на выборы главы Карелии, заявила председатель партии, депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова. Ее слова приводит ТАСС в пятницу, 14 июля.

«Причин много. Главная — пока существует муниципальный фильтр, против которого мы категорически выступаем, выборы становятся фарсом, в котором мы не считаем правильным выступать на подтанцовках у "Единой России" и у врио главы региона в частности», — сказала Слабунова.

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Для преодоления так называемого муниципального фильтра кандидатам необходимо представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов. Подписи должны быть собраны не менее чем в 14 районах и городских округах республики, уточняет агентство.

Отрицательно в отношении муниципального фильтра высказываются также ЛДПР и КПРФ. 10 июля коммунисты заявили, что могут пересмотреть свое участие в губернаторской избирательной кампании, если кандидаты от партии не будут допущены до выборов из-за подписей.

По итогам выборов в Заксобрание Карелии в сентябре 2016 года «Единая Россия» получила 24 мандата. По три мандата у «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Яблока», сообщается на сайте rk.karelia.

15 февраля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Артура Парфенчикова.