В севастопольской ЕР сделали заявление о муниципальном фильтре на выборах

Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР) Борис Колесников опроверг заявления о том, что на депутатов от ЕР якобы оказывается давление, чтобы последние поддерживали только определенных кандидатов. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает пресс-служба городского отделения партии.

«О якобы случаях такого "давления" мы узнаем только из голословных заявлений. За пределами богатого воображения их авторов об этих фактах никому ничего не известно», — подчеркнул Колесников.

Он призвал всех кандидатов «для прохождения муниципального фильтра в первую очередь опираться на собственный авторитет среди севастопольцев». «Этого можно добиться каждодневной работой, постоянным контактом с людьми, знанием проблем города, наличием и выполнением действенной программы», — высказал мнение Колесников.

Материалы по теме «Работаем на нужный городу и стране результат» Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников — о будущем города-героя

В тот же день в Общественной палате Севастополя прошло рабочее совещание о выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября. В мероприятии принял участие член Общественной палаты РФ, директор некоммерческого фонда «Исследование проблем демократии» Максим Григорьев.

«В современной истории Севастополя впервые губернатор избирается народным голосованием (...). Я не сомневаюсь, что выборы пройдут честно и открыто, поскольку власти города, как никто другой, заинтересованы в этом — это репутационный момент», — сказал Григорьев.

В июне временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников первым подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы от партии «Единая Россия». «Сейчас предстоит период, в рамках которого я постараюсь доказать, что я именно тот кандидат, за которого нужно голосовать», — рассказал он.

Согласно Уставу города Севастополя с поправками от 29 ноября 2016 года губернатор избирается путем прямых выборов сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд.