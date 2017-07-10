ЛДПР поддержала претензии коммунистов к муниципальному фильтру

Либерал-демократы поддержали позицию КПРФ, заявившую о намерении пересмотреть свое участие в губернаторской избирательной кампании, в случае если кандидаты от партии не будут допущены до выборов из-за муниципального фильтра. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 10 июля.

«Мы целиком и полностью поддерживаем эту позицию», — сказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, ознакомившись с заявлением ЦК КПРФ.

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Лебедев подчеркнул, что либерал-демократы давно говорят о необходимости отмены муниципального фильтра. «В этом году мы не будем пересматривать вопрос применительно к сентябрьским выборам, так как наши кандидаты уже прошли этот фильтр, но на следующих выборах, если решения по его отмене не будет принято, готовы свое участие в выборах пересмотреть», — сказал он.

7 июля КПРФ раскритиковала «примитивный механизм» муниципального фильтра. «В ходе нынешней губернаторской кампании наиболее слабые кандидаты партии власти вновь пытаются с помощью манипуляций с "фильтром" не допустить к выборам наиболее авторитетных и опасных для себя соперников», — говорится в заявлении партии. Коммунисты призывают поддержать это заявление все политические движения.

28 марта глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр, который обязывает кандидатов в губернаторы собирать подписи местных депутатов, может быть упрощен.

По действующему законодательству все желающие баллотироваться на пост главы региона должны пройти муниципальный фильтр — собрать подписи от 5-10 процентов, в зависимости от решения субъекта, муниципальных депутатов.

