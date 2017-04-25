В Ярославской области снизили муниципальный фильтр на выборах губернатора

Депутаты Ярославской областной думы приняли во втором, окончательном чтении законопроект о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах с восьми до пяти процентов. Об этом сообщается на сайте регионального парламента во вторник, 25 апреля.

«Поправки, вносимые в законодательство, направлены на открытость выборов, их прозрачность и предотвращение коррупционных схем. Снижение муниципального фильтра позволит повысить конкуренцию среди кандидатов. Подписи собирать легче, и большее число людей сможет поучаствовать в выборах», — отметил зампред областной Думы Николай Александрычев.

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Законопроектом также увеличен предельный объем избирательных фондов кандидатов на выборах всех уровней. Так, максимальный размер фонда на выборах депутатов парламента Ярославской области составляет 7,5 миллионов рублей, на губернаторских — 50 миллионов рублей.

28 марта глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр для кандидатов в губернаторы может быть упрощен.

По действующему законодательству все желающие баллотироваться на пост главы региона должны пройти муниципальный фильтр — собрать подписи от 5-10 процентов, в зависимости от решения субъекта, муниципальных депутатов.

Выборы губернатора Ярославской области пройдут 10 сентября. В июле прошлого года исполняющим обязанности главы региона был назначен Дмитрий Миронов.